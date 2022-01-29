Карантин в Україні – ще одна область посилює обмеження

https://racurs.ua/ua/n166357-karantyn-v-ukrayini-sche-odna-oblast-posyluie-obmejennya.html

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Карантин в Україні посилюється на тлі нових рекордів за кількістю хворих на коронавірус. З 31 січня у Львівській області посилюють карантинні обмеження.

Таке рішення прийняли обласні комісії ТЕБ і НС. Про посилення карантину повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Йдеться про такі обмеження:

заклади громадського харчування здійснюватимуть доставку та замовлення на виніс;

забороняється діяльність ринків, крім продовольчих;

під забороною відвідування спортзалів та фітнес-центрів;

забороняється приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності;

заборона проведення всіх масових заходів.

Ці обмеження не застосовуватимуться за наявності зелених ковід-сертифікатів та негативного ПЛР-тесту, проведеного не більш як за 72 години або експрес-тесту.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за добу підхопили ще 37 тис. 351 людина — це новий максимум з початку пандемії. Протягом 28 січня захворіли 5 тис. 341 дитина та 806 медиків.

У лікарні потрапили 3 тис. 340 осіб, від ускладнень хвороби померли 149 людей, одужали 7 тис. 163 українці.