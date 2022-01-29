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Ракурс
Карантин в Україні – ще одна область посилює обмеження

Карантин в Україні — ще одна область посилює обмеження

29 січ 2022, 08:59
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Карантин в Україні посилюється на тлі нових рекордів за кількістю хворих на коронавірус. З 31 січня у Львівській області посилюють карантинні обмеження.

Таке рішення прийняли обласні комісії ТЕБ і НС. Про посилення карантину повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Йдеться про такі обмеження:

  • заклади громадського харчування здійснюватимуть доставку та замовлення на виніс;
  • забороняється діяльність ринків, крім продовольчих;
  • під забороною відвідування спортзалів та фітнес-центрів;
  • забороняється приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності;
  • заборона проведення всіх масових заходів.

Ці обмеження не застосовуватимуться за наявності зелених ковід-сертифікатів та негативного ПЛР-тесту, проведеного не більш як за 72 години або експрес-тесту.







Нагадаємо, коронавірус в Україні за добу підхопили ще 37 тис. 351 людина — це новий максимум з початку пандемії. Протягом 28 січня захворіли 5 тис. 341 дитина та 806 медиків.

У лікарні потрапили 3 тис. 340 осіб, від ускладнень хвороби померли 149 людей, одужали 7 тис. 163 українці.

Джерело: Ракурс


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