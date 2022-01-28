Приезжайте к нам на Колыму – в России пригласили Зеленского на переговоры. Фото: zl.theukrainians

https://racurs.ua/n166326-priezjayte-k-nam-na-kolymu-v-rossii-priglasili-zelenskogo-na-peregovory.html

Ракурс

Встречу Зеленского и Путина можно организовать в России, считают в Кремле. Президент РФ Владимир Путин готов одобрить визит украинского президента.

От Владимира Зеленского ждут желания «обсуждать нормализацию отношений с Россией». Но речь не идет о вопросах, касающихся Донбасса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.

Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений… Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда договорятся, — сказал он.

Однако Путин не хочет обсуждать с Зеленским войну на Донбассе. По словам Лаврова, для обсуждения этого вопроса существует нормандский формат.

Если он хочет обсуждать Донбасс, идите, пожалуйста, в контактную группу, в которой по решению нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском, — сказал представитель Кремля.

Напомним, Лавров также заявил, что Россия не хочет войны, но не позволит «грубо наступать на свои интересы».