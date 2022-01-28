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Ракурс
Приезжайте к нам на Колыму – в России пригласили Зеленского на переговоры. Фото: zl.theukrainians

Приезжайте к нам на Колыму — в России пригласили Зеленского на переговоры

28 янв 2022, 12:45
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Встречу Зеленского и Путина можно организовать в России, считают в Кремле. Президент РФ Владимир Путин готов одобрить визит украинского президента.

От Владимира Зеленского ждут желания «обсуждать нормализацию отношений с Россией». Но речь не идет о вопросах, касающихся Донбасса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.

Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений… Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда договорятся, — сказал он.

Однако Путин не хочет обсуждать с Зеленским войну на Донбассе. По словам Лаврова, для обсуждения этого вопроса существует нормандский формат.



Если он хочет обсуждать Донбасс, идите, пожалуйста, в контактную группу, в которой по решению нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском, — сказал представитель Кремля.

Напомним, Лавров также заявил, что Россия не хочет войны, но не позволит «грубо наступать на свои интересы».

Источник: Ракурс


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