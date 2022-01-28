https://racurs.ua/n166325-pokoy-i-minskie-soglasheniya-kitay-dernul-kreml-za-ruku.html

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Китай заявил, что для решения «украинского вопроса» нужно вернуться к выполнению минских договоренностей.

Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел страны Ван I в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает «Синьхуа».

Минские соглашения, одобренные Советом Безопасности ООН, являются основным политическим документом, признанным всеми сторонами, и должны быть реализованы практически. Китай будет поддерживать любые усилия, соответствующие направлению и духу этих соглашений, — заявил он.

Глава ведомства подчеркнул, что всем сторонам следует сохранять спокойствие и не раздувать кризис. Он добавил, что безопасность одной страны не может быть достигнута путем ущерба безопасности других, а региональная безопасность может быть гарантирована укреплением или расширением военных блоков.

Ван I отметил, что страны должны полностью отказаться от менталитета холодной войны и сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности путем переговоров, а «законные беспокойства России по безопасности должны восприниматься серьезно и учитываться».

Напомним, ранее мы сообщали, что Си Цзиньпин, президент Китая, мог попросить российского лидера Владимира Путина не совершать масштабного вторжения в Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в столице Китая Пекине в период 2008 года.

Источник: Синьхуа