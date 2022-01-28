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Китай заявив, що для вирішення «українського питання» потрібно повернутися до виконання мінських домовленостей.

Таку заяву зробив глава Міністерства закордонних справ країни Ван I в телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, передає «Сіньхуа».

Мінські угоди, схвалені Радою Безпеки ООН, є основним політичним документом, визнаним усіма сторонами, і мають бути реалізовані практично. Китай підтримуватиме будь-які зусилля, які відповідають напрямку та духу цих угод, — заявив він.

Очільник відомства наголосив, що всім сторонам варто зберігати спокій та не роздмухувати кризу. Він додав, що безпека однієї країни не може бути досягнута шляхом шкоди безпеці інших, а регіональна безпека може бути гарантована зміцненням чи розширенням військових блоків.

Ван I зауважив, що країни повинні повністю відмовитися від менталітету холодної війни та сформувати збалансований, ефективний та стійкий механізм європейської безпеки шляхом переговорів, а «законні занепокоєння Росії щодо безпеки мають сприйматися серйозно та враховуватися».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сі Цзіньпін, президент Китаю, міг попросити російського лідера Володимира Путіна не здійснювати масштабного вторгнення до України під час зимових Олімпійських ігор, які пройдуть у столиці Китаю Пекіні в період з 4 по 20 лютого.

Джерело: Сіньхуа