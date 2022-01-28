Приїжджайте до нас на Колиму – в Росії запросили Зеленського на переговори. Фото: zl.theukrainians

https://racurs.ua/ua/n166326-pryyijdjayte-do-nas-na-kolymu-v-rosiyi-zaprosyly-zelenskogo-na-peregovory.html

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Зустріч Зеленського та Путіна можна організувати в Росії, вважають у Кремлі. Президент РФ Володимир Путін готовий схвалити візит українського президента.

Від Володимира Зеленського чекають бажання «обговорювати нормалізацію відносин із Росією». Але не йдеться про питання, які стосуються Донбасу. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв’ю російським радіостанціям.

Якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію двосторонніх відносин… Будь ласка, нехай приїжджає до Москви, Сочі, Петербурга, куди домовляться, — сказав він.

Однак Путін не хоче обговорювати з Зеленським війну на Донбасі. За словами Лаврова, для обговорення цього питання існує нормандський формат.

Якщо він хоче обговорювати Донбас, йдіть, будь ласка, до контактної групи, в якій за рішенням нормандського формату мають розглядатися всі питання врегулювання безпосередньо між Києвом та Донецьком, Києвом та Луганськом, — сказав представник Кремля.

Нагадаємо, Лавров також заявив, що Росія не хоче війни, але не дозволить «брутально наступати на свої інтереси».