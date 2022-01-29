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Ракурс
Про що говорили Зеленський та Макрон, розповіли в Офісі президента

Про що говорили Зеленський та Макрон, розповіли в Офісі президента

29 січ 2022, 10:24
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Володимир Зеленський, президент України, провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Напередодні французький лідер поспілкувався з Володимиром Путіним.

Зеленський обговорив з Макроном зустріч радників лідерів країн у нормандському форматі. Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Президент України подякував французькому колезі за організацію зустрічі та підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Крім того, лідери держав домовилися прискорити наступну зустріч у нормандському форматі. Також президенти обговорили важливість активізації роботи ТКГ та її підгруп з метою швидкого прогресу в реалізації мінських домовленостей.







Поки існує сприятливий клімат для діалогу, треба наповнювати час зустрічами та перемовинами. Поки тривають дипломатичні зусилля, ризик подальшої ескалації зменшується, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 28 січня Макрон провів телефонну розмову з президентом Путіним. Лідер країни-агресора вважає, що США та НАТО не врахували важливі для Росії питання у відповіді на вимогу «гарантій безпеки».

Джерело: Ракурс


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