Про що говорили Зеленський та Макрон, розповіли в Офісі президента

https://racurs.ua/ua/n166360-pro-scho-govoryly-zelenskyy-ta-makron-rozpovily-v-ofisi-prezydenta.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Напередодні французький лідер поспілкувався з Володимиром Путіним.

Зеленський обговорив з Макроном зустріч радників лідерів країн у нормандському форматі. Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Президент України подякував французькому колезі за організацію зустрічі та підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Крім того, лідери держав домовилися прискорити наступну зустріч у нормандському форматі. Також президенти обговорили важливість активізації роботи ТКГ та її підгруп з метою швидкого прогресу в реалізації мінських домовленостей.

Поки існує сприятливий клімат для діалогу, треба наповнювати час зустрічами та перемовинами. Поки тривають дипломатичні зусилля, ризик подальшої ескалації зменшується, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 28 січня Макрон провів телефонну розмову з президентом Путіним. Лідер країни-агресора вважає, що США та НАТО не врахували важливі для Росії питання у відповіді на вимогу «гарантій безпеки».