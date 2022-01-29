О чем говорили Зеленский и Макрон, рассказали в Офисе президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Накануне французский лидер пообщался с Владимиром Путиным.

Зеленский обсудил с Макроном встречу советников лидеров стран в нормандском формате. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Президент Украины поблагодарил французского коллегу за организацию встречи и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, лидеры государств договорились ускорить предстоящую встречу в нормандском формате. Президенты обсудили важность активизации работы ТКГ и ее подгрупп с целью быстрого прогресса в реализации минских договоренностей.

Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, риск дальнейшей эскалации уменьшается, — заявил Зеленский.

Напомним, 28 января Макрон провел телефонный разговор с президентом Путиным. Лидер страны-агрессора считает, что США и НАТО не учли важные для России вопросы в ответе на требование «гарантий безопасности».