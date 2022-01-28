Путин поплакался Макрону на Байдена

https://racurs.ua/n166339-putin-poplakalsya-makronu-na-baydena.html

Ракурс

Ответ США и НАТО на ультиматум и шантаж Кремля — «предоставление России долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности» — стало главной темой длительного телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Пресс-службы Макрона и Путина Кремля сообщили, что российский президент впервые озвучил позицию по поводу ответа США на так называемые предложения России по безопасности в Европе.

Путин сказал, что российская сторона внимательно изучит полученные от США и НАТО письменные ответы и определится со своими дальнейшими действиями. Он сказал, что в американском и натовском ответах так и не учтены принципиальные беспокойства России.

Речь идет о таких требованиях:

недопущение расширения НАТО;

отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи границ РФ;

возвращение военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО.

В Кремле добавляют, что США проигнорировали «ключевой вопрос» — как Вашингтон и союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия-НАТО принципу неделимости безопасности, предусматривающему, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.

«Ракурс» рассказывал, что месяц назад заявления государства-оккупанта были более резкими. После переговоров с Западом риторика изменилась — России приходится оправдываться.