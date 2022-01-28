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Путин поплакался Макрону на Байдена
Путин поплакался Макрону на Байденаhttps://racurs.ua/n166339-putin-poplakalsya-makronu-na-baydena.htmlРакурс
Ответ США и НАТО на ультиматум и шантаж Кремля — «предоставление России долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности» — стало главной темой длительного телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
Пресс-службы Макрона и Путина Кремля сообщили, что российский президент впервые озвучил позицию по поводу ответа США на так называемые предложения России по безопасности в Европе.
Путин сказал, что российская сторона внимательно изучит полученные от США и НАТО письменные ответы и определится со своими дальнейшими действиями. Он сказал, что в американском и натовском ответах так и не учтены принципиальные беспокойства России.
Речь идет о таких требованиях:
- недопущение расширения НАТО;
- отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи границ РФ;
- возвращение военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО.
В Кремле добавляют, что США проигнорировали «ключевой вопрос» — как Вашингтон и союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия-НАТО принципу неделимости безопасности, предусматривающему, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.
«Ракурс» рассказывал, что месяц назад заявления государства-оккупанта были более резкими. После переговоров с Западом риторика изменилась — России приходится оправдываться.
Мы войны не хотим, но и наступать на наши интересы, игнорировать интересы мы не позволим, — заявил глава МИД РФ Лавров для росСМИ.
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