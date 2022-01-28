Разницу между облаками Северного и Южного полушарий Земли объяснили ученые

Облака в разных полушариях Земли несколько отличаются

https://racurs.ua/n166338-raznicu-mejdu-oblakami-severnogo-i-ujnogo-polushariy-zemli-obyasnili-uchenye.html

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Облака в разных полушариях Земли несколько отличаются — в Южном полушарии они более густые и светлые и, соответственно, отражают больше солнечного света, чем облака Северного полушария.

Хотя это было известно уже много лет, только недавно ученые из Института тропосферных исследований имени Лейбница нашли этому объяснение. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Atmospheric Chemistry and Physics.

В исследовании ученые использовали данные трехлетнего (с 2018 по 2021 годы) мониторинга облачности для городов Лейпцига (Германия) и Лимассола (Кипр) в Северном полушарии и Пунта-Аренаса (Чили) в Южной. Данные получали с помощью радаров и лидеров.

Оказалось, что на высоте тропосферы при температурах между -24° и -8° над Пунта-Аренасом образуется на 10−40% меньше облачности, чем над городами Северного полушария.

По мнению ученых, это связано с различиями в рельефе — в отличие от Северного полушария, в Южном большая часть площади приходится на океан, так что с суши в воздух попадает меньше частиц пыли, которые, как известно, становятся ячейками, вокруг которых формируются и замерзают капли воды.

В результате облака Южного полушария при тех же условиях содержат меньше ледяных частиц и больше влаги.

Это значит, что они взаимодействуют с солнечным светом и тепловым излучением, идущим от Земли, иначе, чем на севере, — подчеркивают исследователи.

Кроме того, определенную роль играет и особенность рельефа Южной Америки — мощные западные ветры из Тихого океана упираются в вершины горной системы Анд, что вынуждает поток воздуха подниматься на большую высоту.

В результате, в отличие от других регионов планеты, даже при температурах ниже -25° воздух оказывается насыщенным влагой.

Напомним, американские ученые назвали место с самым чистым воздухом на Земле.

Источник: Atmospheric Chemistry and Physics