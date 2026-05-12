Первые признаки образования новой тектонической плиты на Земле обнаружили ученые

В Африке образуется новая тектоническая плита, фото: Google Gemini

https://racurs.ua/n213764-pervye-priznaki-obrazovaniya-novoy-tektonicheskoy-plity-na-zemle-obnarujili-uchenye.html

Ракурс

В Африці учені виявили перші формування нової тектонічної межі.

Досліджуючи ізотопний склад газу в геотермальних джерелах Замбії уздовж рифту Кафуе, учені зафіксували перші сигнали того, що земна кора в цьому регіоні почала розламуватися на величезну глибину. Про це йдеться у статті, опублікованій у виданні Frontiers in Earth Science.

Показники ізотопів свідчать про те, що в цьому місці розлом пробив земну кору і вже сягнув мантії, яка розташована на глибині від 40 до 160 км. Це дозволяє речовинам з мантії підніматися безпосередньо до поверхні.

Несподівано високі співвідношення ізотопів гелію вказують на те, що слабке місце в земній корі прорвалося назовні, досягнувши мантії, що лежить нижче. Цей рифт з часом може перетворитися на нову межу тектонічних плит, — вказано у статті.

Рифт Кафуе є частиною Південно-Західноафриканської рифтової системи, яка простягається на 2,5 тис. км від Танзанії до Намібії і яка, якщо продовжить розвиватися, може стати новою межею плит, що розділить Африку навпіл.

Відкриття того, що рифт Кафуе активний, може мати важливі економічні наслідки для регіону — рифти на ранній стадії можуть забезпечити геотермальну енергію та доступ до гелію та водню там, де вони не розбавляються вулканічними газами. Про для майбутнього самого африканського континенту це може мати ще більш значні наслідки:

на сході Африки розташована більш відома Східно-Африканська рифтова долина, яка, як очікується, теж має стати лінією великого розпаду континенту через мільйони років. Але швидкість цього процесу тут повільна, оскільки майже з усіх боків Африки є серединно-океанічні хребти, котрі його гальмують;

зроблене у Замбії відкриття свідчить, що розпад швидше може відбуватися по лінії Південно-Західноафриканської рифтової системи. Вона має необхідні рифтові особливості, а регіональна структура земної кори тут містить слабкі місця — і це сприятливо узгоджується з навколишніми океанічними хребтами та континентальною геоморфологією. Ця взаємодія може забезпечити значно нижчий поріг міцності для розколу континенту.

Учені зауважують, що наразі ці висновки базуються на аналізі гелію з однієї області в Південно-Західній Африканській рифтовій системі, тож потрібно ще провести більш масштабні дослідження.

Джерело: Frontiers in Earth Science