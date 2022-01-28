Різницю між хмарами Північної та Південної півкуль Землі пояснили учені

Хмари у різних півкулях Землі дещо відрізняються

https://racurs.ua/ua/n166338-riznycu-mij-hmaramy-pivnichnoyi-ta-pivdennoyi-pivkul-zemli-poyasnyly-ucheni.html

Ракурс

Хмари у різних півкулях Землі дещо відрізняються — у Південній півкулі вони густіші та світліші і, відповідно, відбивають більше сонячного світла, ніж хмари Північної півкулі.

Хоча це було відомо вже багато років, лише нещодавно вчені з Інституту тропосферних досліджень імені Лейбниця знайшли цьому пояснення. Про це йдеться у статті, опублікованій у журналі Atmospheric Chemistry and Physics.

У своєму дослідженні учені використовували дані трирічного (з 2018 по 2021 роки) моніторингу хмарності для міст Лейпцига (Німеччина) та Лімассола (Кіпр) у Північній півкулі та Пунта-Аренаса (Чилі) у Південній. Дані отримували за допомогою радарів та лідарів.

Виявилося, що на висоті тропосфери, при температурах між -24° і -8°, над Пунта-Аренасом утворюється на 10−40% відсотків менше хмарності, ніж над містами Північної півкулі.

На думку вчених, це пов’язано з відмінностями у рельєфі — на відміну від Північної півкулі, у Південній більша частина площі припадає на океан, тож з суші у повітря потрапляє менше частинок пилу, котрі, як відомо, стають осередками, довкола яких формуються та замерзають краплини води.

В результаті хмари Південної півкулі за тих самих умов містять менше крижаних частинок і більше вологи.

Це означає, що вони взаємодіють з сонячним світлом і тепловим випромінюванням, яке падає від Землі, інакше, ніж на півночі, — наголошують дослідники.

Крім того, певну роль відіграє й особливість рельєфу Південної Америки — потужні західні вітри з Тихого океану впираються у вершини гірської системи Анд, що змушує потік повітря підніматися на велику висоту.

В результаті, на відміну від інших регіонів планети, навіть при температурах нижче -25° повітря виявляється насиченим вологою.

Нагадаємо, американські вчені назвали місце з найчистішим повітрям на Землі.

Джерело: Atmospheric Chemistry and Physics