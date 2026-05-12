Регулярна участь у мистецьких заходах, таких як читання, прослуховування музики або відвідування галерей чи музеїв, може сповільнити процес біологічного старіння.

Про це свідчать результати нового дослідження учених з Університетського коледжу Лондона (Велика Британія), повідомляє видання EurekAlert.

У дослідженні було проаналізовано відповіді на опитування та дані аналізів крові 3 тис. 556 дорослих у Великій Британії. Дослідники порівняли зацікавленість учасників мистецтвом та культурою з хімічними змінами в ДНК, які впливають на біологічне старіння, не змінюючи генетичного коду.

Дослідницька група виявила, що ті, хто частіше займався мистецькими та культурними заходами і хто брав участь у більш різноманітних видах таких заходів, мали, як свідчать зміни в ДНК, повільніший темп старіння та молодший біологічний вік, — вказано у статті.

Зазначається, що ці очевидні ефекти можна порівняти з впливом регулярних занять фізичними вправами:

Люди, які займалися мистецькою діяльністю принаймні раз на тиждень, старіли на 4% повільніше, ніж ті, хто рідко займався мистецтвом. Це було аналогічно тим, хто займався фізичними вправами принаймні раз на тиждень, порівняно з тими, хто не займався фізичними вправами.

Ці зв’язки були сильнішими для людей середнього та старшого віку (40 років і старше) і зберігалися після врахування факторів, які могли спотворити результати, таких як індекс маси тіла, куріння, рівень освіти та дохід.

Дослідники зазначають, що корисний вплив участі у різноманітних мистецьких заходах може, зокрема, бути пов’язаний з тим, що кожна діяльність має різні складові, які сприяють здоров’ю, такі як фізична, когнітивна, емоційна або соціальна стимуляція.

Ці результати демонструють вплив мистецтва на здоров’я на біологічному рівні. Вони надають докази того, що заняття мистецтвом та культурою слід визнати поведінкою, що сприяє зміцненню здоров’я, подібно до фізичних вправ, — наголошують учені.

Джерело: EurekAlert