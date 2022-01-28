Путін поплакався Макрону на Байдена

https://racurs.ua/ua/n166339-putin-poplakavsya-makronu-na-baydena.html

Ракурс

Відповідь з боку США та НАТО на ультиматум і шантаж Кремля — «надання Росії довгострокових, юридично закріплених гарантій безпеки» — стало головною темою тривалої телефонної розмови президентів Росії та Франції Володимира Путіна та Еммануеля Макрона.

Прес-служби Макрона і Путіна Кремля повідомили, що російський президент вперше озвучив позицію щодо відповіді США на так звані пропозиції Росії з безпеки в Європі.

Путін сказав, що російська сторона уважно вивчить отримані від США та НАТО письмові відповіді і визначиться зі своїми подальшими діями. Він сказав, що в американській та натівській відповідях так і не враховані принципові занепокоєння Росії.

Йдеться про:

недопущення розширення НАТО;

відмову від розміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів;

повернення військового потенціалу та інфраструктури блоку в Європі на позиції 1997 року, коли було підписано Основоположний акт Росія-НАТО.

У Кремлі додають, що США проігнорували «ключове питання» — як Вашингтон і союзники мають намір слідувати зафіксованому в базових документах ОБСЄ та Росія-НАТО принципу неподільності безпеки, який передбачає, що ніхто не повинен зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн.

«Ракурс» розповідав, що місяць тому заяви держави-окупанта були різкішими. Після переговорів із Заходом риторика змінилися — доводиться виправдовуватися.