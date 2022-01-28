Ракурсhttps://racurs.ua/
Путін поплакався Макрону на Байдена
Путін поплакався Макрону на Байденаhttps://racurs.ua/ua/n166339-putin-poplakavsya-makronu-na-baydena.htmlРакурс
Відповідь з боку США та НАТО на ультиматум і шантаж Кремля — «надання Росії довгострокових, юридично закріплених гарантій безпеки» — стало головною темою тривалої телефонної розмови президентів Росії та Франції Володимира Путіна та Еммануеля Макрона.
Прес-служби Макрона і Путіна Кремля повідомили, що російський президент вперше озвучив позицію щодо відповіді США на так звані пропозиції Росії з безпеки в Європі.
Путін сказав, що російська сторона уважно вивчить отримані від США та НАТО письмові відповіді і визначиться зі своїми подальшими діями. Він сказав, що в американській та натівській відповідях так і не враховані принципові занепокоєння Росії.
Йдеться про:
недопущення розширення НАТО;
відмову від розміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів;
повернення військового потенціалу та інфраструктури блоку в Європі на позиції 1997 року, коли було підписано Основоположний акт Росія-НАТО.
У Кремлі додають, що США проігнорували «ключове питання» — як Вашингтон і союзники мають намір слідувати зафіксованому в базових документах ОБСЄ та Росія-НАТО принципу неподільності безпеки, який передбачає, що ніхто не повинен зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн.
«Ракурс» розповідав, що місяць тому заяви держави-окупанта були різкішими. Після переговорів із Заходом риторика змінилися — доводиться виправдовуватися.
Ми війни не хочемо, але й наступати на наші інтереси, ігнорувати інтереси не дозволимо, — заявив глава МЗС РФ Лавров 28 січня росЗМІ.
.