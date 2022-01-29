Курс валют – в НБУ розповіли, коли зміцниться гривня. Фото: НТА

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Ракурс

Курс гривні в Україні залишається нестабільним. Станом на 29 січня долар коштує 28,98 грн, євро — 32, 34 грн.

У понеділок, 31 січня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

За даними НБУ, 31 січня валюта коштуватиме:

долар — 28,78 грн (мінус 20 копійки);

євро — 32,02 грн (мінус 32 копійки).

Голова НБУ Кирило Шевченко розповів, що 2022 рік розпочався для фінансового ринку України черговими викликами.

Нагнітання ситуації на кордонах України суттєво погіршило очікування учасників ринку, що позначилося на зниженні вартості українських активів (як на внутрішньому ринку, так і за кордоном) та формуванні девальваційного тиску на гривню, — зазначив він.













За словами Шевченка, ситуація з курсом гривні «залишається складною, але не критичною».

Нагадаємо, курс гривні в Україні різко впав на тлі заяв про можливе вторгнення Росії. 27 січня курс гривні на міжбанку опустився до мінімуму з лютого 2015 року, перетнувши позначку 29 грн за долар.