Курс валют – в НБУ рассказали, когда укрепится гривна. Фото: НТА

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Курс гривны в Украине остается нестабильным. По состоянию на 29 января доллар стоит 28,98 грн, евро — 32,34 грн.

В понедельник, 31 января, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

По данным НБУ, 31 января валюта будет стоить:

доллар — 28,78 грн (минус 20 копейки);

евро — 32,02 грн (минус 32 копейки).

Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что 2022 год начался для финансового рынка Украины очередными вызовами.

Нагнетание ситуации на границах Украины существенно ухудшило ожидания участников рынка, что сказалось на снижении стоимости украинских активов (как на внутреннем рынке, так и за рубежом) и формировании девальвационного давления на гривну, — отметил он.













По словам Шевченко, ситуация с курсом гривны «остается сложной, но не критичной».

Напомним, курс гривны в Украине резко упал на фоне заявлений о возможном вторжении России. 27 января курс гривны на межбанке опустился до минимума с февраля 2015 года, перейдя отметку 29 грн за доллар.