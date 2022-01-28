НБУ спасает гривну – кто выводит валюту из Украины. Фото: НБУ

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Курс гривны в Украине резко упал на фоне заявлений о возможном вторжении России. 27 января курс гривны на межбанке опустился до минимума с февраля 2015 года, перейдя за отметку 29 грн за доллар.

Гривна заняла второе место в мире в рейтинге девальвации валют, на третьем месте оказался российский рубль. Об этом сообщает «Монополист».

28 января после новостей о получении Украиной финпомощи от ключевых партнеров и заявлений Лаврова, что РФ не планирует войну с Украиной на межбанке увеличилось количество продавцов валюты и котировки доллара опустились до 28,8 грн за доллар.

В то же время в январе для сдерживания девальвации Национальный банк продал из резервов 1,5 млрд долл., в том числе 768 млн долл. на этой неделе.

Инвестбанкиры говорят, что высокий спрос на валюту поддерживает четыре категории покупателей.

В январе нерезиденты в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократили совокупный портфель на 10 млрд грн — до 81,4 млрд грн.

Кроме нерезидентов, валюту скупают энергетические трейдеры, доллар им нужен для импорта энергоресурсов: угля и нефтепродуктов. К ним присоединились импортеры газа.

Дополнительный спрос на валюту в январе создают также компании, которые выводят из Украины дивиденды на свои иностранные структуры. В 2021 году из Украины было выведено дивидендов на 10 млрд долл., тогда как в 2020 году — 3,7 млрд долл.

В декабре 2021 года, когда о планах возможного вторжения России в Украину активно заговорили разведки западных стран, компании вывели 2,5 млрд дол. дивидендов.

НБУ говорит, что значительная часть дивидендов была выведена предприятиями горно-металлургического комплекса, которые получили рекордную прибыль благодаря рекордному росту цен на железную руду.

У нас достаточно резервов для того, чтобы продолжать придерживаться нашей стратегии валютных интервенций и сглаживать колебания, — заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Он подчеркнул, что регулятор не будет повторять ошибки прошлого и не будет пытаться удержать фиксированный обменный курс на определенном уровне.

Мы уверены, что рынок в будущем сбалансируется и не исключаем, что это может быть коррекция. Также очень важно продолжать следовать и избранной стратегии монетарной политики, — отметил Шевченко.

По расчетам Минфина, объемы сделок на торгах в пятницу составят не менее 160−230 млн дол. при заключении до 510−640 сделок.

Котировки наличного валютного рынка на 10.00:

курс доллара в банках: прием 28,68 — 28,9 грн и продажа 28,93 — 29,1 грн.

в обменниках финкомпаний: покупка 28,7 — 28,85 грн и продажа 28,88 — 28,95 грн.

Источник: «Монополист»