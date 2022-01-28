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Ракурс

Необычную пульсацию в Млечном Пути зафиксировали ученые (ФОТО)

28 янв 2022, 15:11
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Млечный Путь пополнился новым объектом — раньше его не находили. Объект в конце 2020 года обнаружил аспирант Университета Кертина в Западной Австралии Тайрон О’Доэрти.

Изначально другие ученые отнеслись спокойно к его открытию — объект просто излучал импульсы энергии, но потом они обнаружили, что объект совершает мощный выброс энергии продолжительностью в 60 секунд каждые 18 минут. Об этом сообщает Nature.

Пульсация. Фото: Nature

Объект с сильным магнитным полем периодически исчезал, а затем снова появлялся в поле зрения. Он становился самым ярким радиоисточником на земном небе. Этот объект уникален, так как находится в активном состоянии выброса энергии в течение целой минуты.

Мы обнаружили, что источник пульсирует каждые 18,18 минуты, что является необычной периодичностью, которая, насколько нам известно, ранее не наблюдалась, — рассказали авторы исследования.

Отмечается, что объект излучает радиоимпульсы не постоянно. Его активный период был в январе 2018 года, но в марте того же года он затих. Анализ показал, что свет от объекта поляризован на 90% — у него очень сильное и упорядоченное магнитное поле.



Напомним, ранее мы сообщали, что таинственные радиосигналы обнаружили ученые из Института астрономии Сиднейского университета в центре Млечного Пути. Сигнал то появляется, то исчезает в течение нескольких недель с нерегулярными интервалами.

Источник: Nature

Источник: Ракурс


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