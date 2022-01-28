Адвокаты Порошенко заявили о шоу по сценарию Зеленского, в ГБР ответили

Петр Порошенко. Фото: Слово и дело

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Дело Петра Порошенко о государственной измене рассматривается в суде. Адвокат пятого президента Илья Новиков в Киевском апелляционном суде заявил, что Порошенко не будет участвовать в шоу, сценарий которого пишется на Банковой.

Мы видим, что это дело никогда не было чисто юридическим — это политическое дело. Мы видим, что оно полностью перешло в политическую плоскость, в плоскость пиара, — отметил адвокат.

Новиков добавил, что рассмотрение дела не состоялось якобы потому, что в суд не доставили материалы дела. Адвокат высказал предположение, почему так происходит.

Происходит давление на Офис генерального прокурора. Ирина Венедиктова дважды ушла в однодневный отпуск, когда нужно было подписать подозрение Порошенко и когда нужно было согласовать ходатайство об аресте Порошенко, — сказал он.

По его словам, заявление об одновременном допросе Порошенко с Медведчуком было провокацией, но в Офисе президента планируют это сделать.

Они хотят сделать картинку, когда одновременно Порошенко и Медведчук заходят в здание ГБР, чтобы потом рассказывать — вот смотрите, они вместе. Это их план и сценарий. Это шоу не состоится — я вам это обещаю, — заявил Новиков.

В Государственном бюро расследований опубликовали заявление в ответ на обвинения адвокатов.

ГБР напоминает господину Петру Порошенко, что у него есть обязательства сотрудничать со следствием. Любой подозреваемый, даже если это народный избранник, в любом уголовном производстве не может определять количество допросов и виды процессуальных действий, которые следует провести во время расследования, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что «с огорчением восприняли слова адвоката Петра Порошенко о том, что его подзащитный не будет сотрудничать со следствием».

Следовательно, приходится констатировать, что мера пресечения господину Порошенко в виде личного обязательства слишком снисходительна. Становится все более очевидным, что господин Порошенко хочет сорвать следствие и только политизирует процесс, — заявили в ГБР.





Напомним, что Киевский апелляционный суд перенес на 11 февраля рассмотрение жалобы на решение Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения в виде личного обязательства Петру Порошенко.

Заседание перенесли на две недели, поскольку в апелляционный суд не поступили материалы уголовного производства из Печерского суда.