Адвокати Порошенка заявили про шоу за сценарієм Зеленського, у ДБР відповіли

Петро Порошенко. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n166335-advokaty-poroshenka-zayavyly-pro-shou-za-scenariiem-zelenskogo-u-dbr-vidpovily.html

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Справа Петра Порошенка про державну зраду розглядається в суді. Адвокат п’ятого президента Ілля Новіков у Київському апеляційному суді заявив, що Порошенко не буде брати участь у шоу, сценарій якого пишеться на Банковій.

Ми бачимо, що ця справа ніколи не була чисто юридичною, — це суто політична справа. Ми бачимо, що вона повністю перейшла у політичну площину, у площину піару, — зазначив адвокат.

Новіков додав, що розгляд справи не відбувся начебто через те, що до суду не доставили матеріали справи. Адвокат висловив припущення, чому так відбувається.

Відбувається тиск на Офіс генерального прокурора. Ірина Венедіктова двічі пішла в одноденну відпустку, коли треба було підписати підозру Порошенку і коли треба було погодити клопотання про арешт Порошенка, — сказав він.

За його словами, заява про одночасний допит Порошенка з Медведчуком була провокацією, але в Офісі президента планують це зробити.

Вони хочуть зробити картинку, коли одночасно Порошенко з Медведчуком заходять до будівлі ДБР, щоб потім розповідати — ось дивіться, вони разом. Це їхній план і сценарій. Це шоу не відбудеться — я вам це обіцяю, — заявив Новіков.

У Державному бюро розслідувань опублікували заяву у відповідь на звинувачення адвокатів.

ДБР нагадує пану Петру Порошенку, що він має зобов’язання співпрацювати зі слідством. Будь-який підозрюваний, навіть якщо це народний обранець, у будь-якому кримінальному провадженні не може визначати кількість допитів та види процесуальних дії, які потрібно провести під час розслідування, — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що «з прикрістю сприйняли слова адвоката Петра Порошенка про те, що його підзахисний не співпрацюватиме зі слідством».

Отже, доводиться констатувати, що запобіжний захід пану Порошенку у вигляді особистого зобов’язання надто поблажливий. Стає все більш очевидним, що пан Порошенко хоче зірвати слідство і тільки політизує процес, — заявили в ДБР.





Нагадаємо, що Київський апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд скарги на рішення Печерського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання Петру Порошенку.

Засідання перенесли на два тижні, оскільки до апеляційного суду не надійшли матеріали кримінального провадження з Печерського суду.