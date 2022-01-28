https://racurs.ua/ua/n166336-nezvychaynu-pulsaciu-v-chumackomu-shlyahu-zafiksuvaly-vcheni-foto.html

Ракурс

Чумацький Шлях поповнився новим об'єктом — раніше його не знаходили. Об'єкт у кінці 2020 року виявив аспірант Університету Кертіна в Західній Австралії Тайрон О’Доерті.

Спочатку інші вчені віднеслися спокійно до його відкриття, поки об'єкт просто випромінював імпульси енергії, але потім вони виявили, що об'єкт здійснює потужний викид енергії тривалістю в 60 секунд кожні 18 хвилин. Про це повідомляє Nature.

Об'єкт із сильним магнітним полем періодично зникав, а потім знову з’являвся в полі зору. Він ставав найяскравішим радіоджерелом на земному небі. Цей об'єкт унікальний, тому що знаходиться в активному стані викиду енергії протягом цілої хвилини.

Ми виявили, що джерело пульсує кожні 18,18 хвилини, що є незвичайною періодичністю, яка, наскільки нам відомо, раніше не спостерігалася, — розповіли автори дослідження.

Зазначається, що об'єкт випромінює радіоімпульси не постійно. Його активний період був у січні 2018 року, але в березні того року він затих. Аналіз показав, що світло від об'єкта поляризоване на 90% — у нього дуже сильне і впорядковане магнітне поле.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що таємничі радіосигнали виявили вчені з Інституту астрономії Сіднейського університету в центрі Чумацького Шляху. Сигнал то з’являється, то зникає протягом декількох тижнів з нерегулярними інтервалами.

Джерело: Nature