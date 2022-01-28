НБУ рятує гривню – хто виводить валюту з України. Фото: НБУ

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Курс гривні в Україні різко впав на тлі заяв про можливе вторгнення Росії. 27 січня курс гривні на міжбанку опустився до мінімуму з лютого 2015 року, перетнувши позначку 29 грн за долар.

Гривня посіла друге місце у світі в рейтингу девальвації валют, на третьому місці опинився російський рубль. Про це повідомляє «Монополіст».

28 січня після новин про отримання Україною фіндопомоги від ключових партнерів і заяв Лаврова, що РФ не планує війну з Україною на міжбанку побільшало продавців валюти й котирування долара опустилися до 28,8 грн за долар.

Водночас у січні для стримування девальвації Національний банк продав з резервів 1,5 млрд дол., в зокрема 768 млн дол. на цьому тижні.

Інвестбанкіри розповідають, що високий попит на валюту підтримує чотири категорії покупців.

У січні нерезиденти в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) скоротили сукупний портфель на 10 млрд грн — до 81,4 млрд грн.

Окрім нерезидентів, валюту скуповують енергетичні трейдери, долар їм потрібен для імпорту енергоресурсів: вугілля та нафтопродуктів. До них приєдналися імпортери газу.

Додатковий попит на валюту в січні створюють також і компанії, які виводять з України дивіденди на свої іноземні структури. В 2021 році з України було виведено дивідендів на 10 млрд дол., тоді як у 2020 році — 3,7 млрд дол.

В грудні 2021 року, коли про плани можливого вторгнення Росії в Україну активно заговорили розвідки західних країн, компанії вивели 2,5 млрд дол. дивідендів.

НБУ каже, що значна частина дивідендів була виведена підприємствами гірничо-металургійного комплексу, які отримали рекордні прибутки завдяки рекордному росту цін на залізну руду.

У нас достатньо резервів для того, щоб продовжувати дотримуватися нашої стратегії валютних інтервенцій і згладжувати коливання, — заявив глава НБУ Кирило Шевченко.

Він підкреслив, що регулятор не буде повторювати помилок минулого і не буде намагатися утримати фіксований обмінний курс на певному рівні.

Ми впевнені, що ринок у майбутньому збалансується і не виключаємо, що може бути корекція. Також вкрай важливо продовжувати слідувати та обраної стратегії монетарної політики, — зазначив Шевченко.

За розрахунками Мінфіну, обсяги операцій на торгах у п’ятницю складуть не менше 160−230 млн дол. при укладенні до 510−640 угод.

Котирування готівкового валютного ринку на 10.00:

курс долара в банках: прийом 28,68 — 28,9 грн і продаж 28,93 — 29,1 грн.

в обмінниках фінкомпаній: купівля 28,7 — 28,85 грн і продаж 28,88 — 28,95 грн.

Джерело: «Монополіст»