Владимир Зеленский. Фото: АР

https://racurs.ua/n166361-zelenskiy-ne-boitsya-vtorjeniya-i-ne-poblagodaril-ssha-za-voennuu-podderjku-cnn.html

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Украина и США не могут прийти к согласию в оценке потенциальной угрозы со стороны России. Растет напряжение между Владимиром Зеленским и чиновниками администрации Джо Байдена.

США предупреждают мир о потенциально неизбежном вторжении России в Украину. Однако не убедили в этом одного иностранного лидера — президента Украины Владимира Зеленского, — пишет CNN.

Издание сообщает, что напряжение растет на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично сообщать данные американской разведки о подготовке России к вторжению.

Поскольку главный спикер Байдена предупредил, что война «неизбежна», Зеленский сказал журналистам в пятницу, что «за рубежом есть ощущение, что здесь война, а это не так», — отметили журналисты.

CNN считает, что Зеленский обеспокоен использованием Украины «как пешки в отношениях между Соединенными Штатами и Россией».

Несмотря на то, что Белый дом стремится оказать максимальную поддержку Киеву, в том числе поставляет военную технику и предоставляет новое финансирование, некоторые чиновники частно говорят, что правительство Зеленского принимает помощь без особой благодарности, — пишет издание.

Напомним, Владимир Зеленский не считает, что сейчас уровень эскалации на украинских границах со стороны российских войск выше, чем был в начале 2021 года. По мнению президента, если журналисты хотят понять реальное положение дел, им нужно приезжать в Киев.

У нас ездят танки по нашим улицам?! Нет! Я говорю с президентом Литвы, с другими лидерами — ощущение, что у нас ходят войска по дорогам, что у нас война, мобилизация, люди куда-то уезжают. Это не так. Нам не нужна эта паника, — подчеркнул Зеленский.

Источник: CNN