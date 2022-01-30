Ввечері 29 січня на Київщині виявили чорний фургон підприємців з Волині, фото: Нацполіція

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На Київщині в Обухівському районі вчора, 29 січня, ввечері виявили чорний фургон з тілами жорстоко вбитого подружжя підприємців з Волині, віком 45 та 50 років, які прибули до Київської області у справах.

Вже затримано 52-річного жителя міста Василькова, який зізнався у скоєному. Про це сьогодні, 30 січня, повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

За словами затриманого, між ним та підприємцем виник конфлікт, в ході якого він завдав останньому численні удари молотком по голові.

Сильно кричав на мене, я «скипів», взяв молоток і вдарив його, — зазначив затриманий на відео, опублікованому поліцією.

Дружина підприємця намагалася врятуватися від нього, сховавшись в машині.

Я просто відкрив двері і почав бити її ножем, — зазначив затриманий.

Після цього затриманий затягнув тіло загиблого у транспортний засіб, який згодом відвіз і покинув неподалік від центру Василькова, намагаючись приховати сліди злочину.

Цю чорну автівку ми оглядали вчора ввечері, коли прибули на місце події. Через численні поранення на тілі жертв сніг червонів від крові, — зазначає очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Нєбитов зазначив, що подружжя вже протягом 10 років на своєму транспорті привозило до Василькова дошки та брус, з яких місцеві підприємці виготовляли меблі. Орендар одного з таких цехів з виготовлення меблів виявився причетним до скоєння цього подвійного убивства.

Близько 10-ї ранку подружжя прибуло до цього чоловіка, — зазначив Нєбитов. — В процесі розвантаження між ними виник конфлікт на ґрунті того, що цеховик, людина яка виготовляла меблі, мала певні заборгованості, 6 тис. грн, перед постачальником — подружжям.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу. Зловмиснику загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Затриманий наразі перебуває у СІЗО.