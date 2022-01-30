Вечером 29 января в Киевской области обнаружили черный фургон предпринимателей из Волыни, фото: Нацполиция

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В Киевской области в Обуховском районе вчера, 29 января, вечером обнаружили черный фургон с телами жестоко убитых супругов — предпринимателей из Волыни, возрастом 45 и 50 лет, которые прибыли в Киевскую область по делам.

Уже задержан 52-летний житель города Василькова, который признался в содеянном. Об этом сегодня, 30 января, сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

По словам задержанного, между ним и предпринимателем возник конфликт, в ходе которого он нанес последнему многочисленные удары молотком по голове.

Сильно кричал на меня, я «вскипел», взял молоток и ударил его, — отметил задержанный на видео, опубликованном полицией.

Жена предпринимателя пыталась спастись от него, спрятавшись в машине.

Я просто открыл дверь и начал бить ее ножом, — рассказал задержанный.

После этого задержанный затащил тело погибшего в транспортное средство, которое впоследствии увез и покинул неподалеку от центра Василькова, пытаясь скрыть следы преступления.

Эту черную машину мы осматривали вчера вечером, когда прибыли на место происшествия. Из-за многочисленных ранений на теле жертв снег краснел от крови, — отмечает глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Небитов отметил, что супруги уже в течение 10 лет на своем транспорте привозили в Васильков доски и брус, из которых местные предприниматели изготовляли мебель. Арендатор одного из таких цехов по изготовлению мебели оказался причастен к совершению этого двойного убийства.

Около десяти утра супруги прибыли к этому мужчине, — отметил Небитов. — В процессе разгрузки между ними возник конфликт на почве того, что цеховик, человек изготовлявший мебель, имел определенные задолженности, 6 тыс. грн, перед поставщиком — супругами.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Задержанный находится в СИЗО.