В МИДе Британии пригрозили конфисковать собственность российских олигархов

Великобритания может конфисковать собственность российских олигархов, фото: «Личный счет»

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Ракурс

Британия может конфисковать собственность российских олигархов в Лондоне в рамках готовящегося законопроекта по ужесточению санкций.

Об этом в эфире телеканала Sky News заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.

Ничего не исключено, — отметила Трасс, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время она не стала раскрывать детали относительно того, кто и как может быть избран в качестве «мишени» будущих санкций, однако добавила, что готовящиеся изменения в законодательство позволят «бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто сочтет, что имеет иммунитет от санкций».

По ее словам, новый законопроект позволит вводить ограничения не только против напрямую связанных с ситуацией вокруг Украины компаний, но и против любых компаний, «интересных Кремлю». Трасс пообещала, что компаниям и лицам, «служащим опорой российского государства», «не удастся скрыться».

Относительно того, могут ли такие санкции ударить и по британским финансам, Трасс подчеркнула, что «демократия и свобода важнее сиюминутных финансовых интересов».

Источник: Sky News