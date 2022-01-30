Во время богослужения в ПЦУ, фото: Храм в честь иконы Б.М. «Живоносный Источник»

https://racurs.ua/n166389-kogda-rodina-v-opasnosti-v-hramah-pcu-zvuchat-osobye-molitvy-za-ukrainu.html

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Особые молитвы за победу и мир для Украины сегодня, 30 января, звучат во всех храмах Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил представитель ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий.

С благословения Блаженнейшего Митрополита Эпифания в этот воскресный день мы возносим особые молитвы за прекращение нашествия иноплеменников и разрушение их злых замыслов, за победу и мир для Украины, — отметил представитель ПЦУ.

Отмечается, что дополнительно звучат следующие молитвы:

«Когда Родина в опасности»;

«Об освобождении от нашествия чужаков».

Также в храмах зачитывают обращение главы ПЦУ Эпифания по поводу угрозы полномасштабного российского вторжения.

Агрессор нападает тогда, когда надеется на достижение своей цели. Наша общая задача показать российским правителям: одолеть Украину невозможно, мы будем бороться и защищать себя и родную землю до победы, — подчеркивается в обращении Эпифания.













Напомним, в последние месяцы Россия накопила значительную военную группировку вокруг границ Украины и на временно оккупированных территориях. В Пентагоне считают, что президент страны-агрессора Владимир Путин еще не принял окончательное решение о полномасштабном нападении на Украину, однако теперь у него есть такая возможность.