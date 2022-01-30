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Ракурс
Під час богослужіння у ПЦУ, фото: Храм на честь ікони Б.М. «Живоносне Джерело»

Коли Батьківщина в небезпеці — у храмах ПЦУ лунають особливі молитви за Україну

30 січ 2022, 13:19
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Особливі молитви за перемогу та за мир для України сьогодні, 30 січня, лунають у всіх храмах Православної церкви України (ПЦУ).

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив речник ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій.

З благословення Блаженнійшого Митрополита Епіфанія цього недільного дня ми підносимо особливі молитви за припинення нашестя чужинців та руйнування їхніх злих задумів, за перемогу і мир для України, — зазначив речник ПЦУ.

Зазначається, що додатково лунають такі молитви:

  • «Коли Батьківщина в небезпеці»;
  • «Про визволення від нашестя чужинців».

Також у храмах зачитують звернення очільника ПЦУ Епіфанія стосовно загрози повномасштабного російського вторгнення.

Агресор нападає тоді, коли має сподівання на досягнення своєї мети. Наше спільне завдання показати російським правителям: подолати Україну неможливо, ми будемо боротися і захищати себе та рідну землю до перемоги, — наголошується у зверненні Епіфанія.







Нагадаємо, в останні місяці Росія накопичила значне військове угруповання довкола кордонів України та на тимчасово окупованих територіях. У Пентагоні вважають, що президент країни-агресора Володимир Путін ще не ухвалив остаточне рішення про повномасштабний напад на Україну, проте тепер у нього явно є така можливість.

Джерело: Ракурс


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