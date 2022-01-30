Леонід Куравльов у фільмі «Іван Васильович змінює професію», фото: «Элит-star»

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Ракурс

Леонід Куравльов — відомий російський та радянський актор, помер у віці 85 років після тяжкої хвороби.

Про це повідомляє видання Starhit.

Куравльов народився 8 жовтня 1936 року у Москві. З другої спроби вступив на акторське відділення ВДІКу, а після закінчення вишу працював у трупі Театру-студії кіноактора.

Його дебют у кіно відбувся у 1958 році — зіграв роль у курсовій роботі Олександра Гордона та Андрія Тарковського «Сьогодні звільнення не буде». Першою повнометражною роботою для Куравльова став фільм «Мічман Панін» (1960 рік) Михайла Швейцера.

Загалом за роки творчості зіграв понад 200 ролей. Серед найбільш відомих фільмів за його участю — «Живе такий хлопець» (1964 рік), «Золоте теля» (1968), «Іван Васильович змінює професію» (1973), «Афоня» (1975), «Шукайте жінку"(1982), «Ширлі-мирлі» (1995).

У 2012 році поховав дружину Ніну, з якою прожив понад 50 років. З того часу актор замкнувся в собі і не з’являвся на світських заходах. Останні місяці життя він провів у спеціальній установі для людей похилого віку.

Нещодавно у нього виявили запалення легенів, а також серйозне враження мозку. В останні дні життя він не міг їсти самостійно — у його шлунок було вставлено трубку, через яку надходило харчування.

11 березня 2014 року Куравльов став одним з підписантів листа діячів культури на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна щодо російської військової інтервенції в Україну.

В одному зі своїх останніх інтерв’ю Куравльов заявив, що «Росія — порятунок світу» та висловив радість з приводу того, що сьогодні в РФ «відроджується патріотичне виховання».

Джерело: Starhit