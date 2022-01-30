Леонид Куравлев в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», фото: «Элит-star»

https://racurs.ua/n166388-umer-leonid-kuravlev-izvestnyy-sovetskiy-akter-podderjavshiy-agressiu-putina.html

Ракурс

Леонид Куравлев — известный российский и советский актер, умер в возрасте 85 лет после тяжелой болезни.

Об этом сообщает издание Starhit.

Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Со второй попытки поступил на актерское отделение ВГИКа, а по окончании вуза работал в труппе Театра-студии киноактера.

Его дебют в кино состоялся в 1958 году — сыграл роль в курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского «Сегодня увольнения не будет». Первой полнометражной работой для Куравлева стал фильм «Мичман Панин» (1960 год) Михаила Швейцера.

Всего за годы творчества сыграл более 200 ролей. Среди наиболее известных фильмов с его участием — «Живет такой парень» (1964 год), «Золотой теленок» (1968), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Афоня» (1975), «Ищите женщину» (1982), «Ширли-Мирли» (1995).

В 2012 году похоронил жену Нину, с которой прожил более 50 лет. С тех пор актер ушел в себя и не появлялся на светских мероприятиях. Последние месяцы жизни он провел в специальном учреждении для пожилых людей.

Недавно у него обнаружили воспаление легких, а также серьезное поражение мозга. В последние дни жизни он не мог есть самостоятельно — в его желудок была вставлена трубка, через которую поступало питание.

11 марта 2014 года Куравлев стал одним из подписантов письма деятелей культуры в поддержку политики президента России Владимира Путина относительно российской военной интервенции в Украину.

В одном из своих последних интервью Куравлев заявил, что «Россия — спасение мира» и выразил радость по поводу того, что сегодня в РФ «возрождается патриотическое воспитание».

Источник: Starhit