Вакцину против разных штаммов гриппа создали из наночастиц американские ученые

Американские ученые создали интраназальную вакцину против гриппа из наночастиц

https://racurs.ua/n166387-vakcinu-protiv-raznyh-shtammov-grippa-sozdali-iz-nanochastic-amerikanskie-uchenye.html

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Вакцину против гриппа, которая вводится через нос и изготовлена из усиливающих иммунный ответ наночастиц, создали ученые из Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия (США).

По словам ученых, эта вакцина обеспечивает надежную защиту от разных штаммов вируса гриппа, сообщает пресс-служба вуза.

Вакцина состоит из наночастиц PEI-HA/CpG.

PEI (полиэтиленимин), надежная и универсальная система доставки, может одновременно нести антигены (гемагглютинин, HA), вызывающие иммунный ответ организма, и адъюванты (CpG), усиливающие иммунный ответ организма на антиген для оптимального иммуноусиления, — отмечается в статье.

Интраназальная вакцина считается идеальным подходом для предотвращения инфекционных респираторных заболеваний, таких как грипп, поскольку она улучшает местные иммунные реакции слизистой оболочки, предотвращая заражение гриппом в основной точке контакта с вирусом.

Однако интраназально вводимые белковые антигены обычно менее способны вызывать иммунный ответ, поэтому для создания высокоэффективных интраназальных вакцин нужны адъюванты, такие как CpG, которые могут усиливать иммунный ответ и манипулировать им, тем самым улучшая силу и широту защиты.

По словам ученых, проведенные на мышах эксперименты показали, что интраназальная вакцина способствовала многостороннему иммунному ответу, что привело к надежной перекрестной защите от гриппа у подопытных животных.

Эти комплексные иммунные реакции и перекрестная защита были длительными и защита от вируса гриппа сохранялась в течение шести месяцев после иммунизации, — подчеркивается в статье.

Отмечается, что в современных вакцинах против гриппа мишенью является головка белка HA, играющего решающую роль на ранних стадиях вирусной инфекции. Но эта область белка очень изменчива, что объясняет низкую эффективность против различных штаммов.

Область ножки НА более консервативна для разных штаммов вирусов гриппа.