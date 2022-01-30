Вакцину проти різних штамів грипу створили з наночастинок американські вчені

Американські вчені створили інтраназальну вакцину проти грипу з наночастинок, фото: «Нейропрофи»

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Вакцину проти грипу, яка вводиться через ніс і виготовлена з наночастинок, котрі посилюють імунну відповідь, створили учені з Інституту біомедичних наук Університету штату Джорджія (США).

За словами науковців, ця вакцина забезпечує надійний захист від різних штамів вірусу грипу, повідомляє прес-служба вишу.

Вакцина складається з наночастинок PEI-HA/CpG.

PEI (поліетиленімін), надійна та універсальна система доставки, може одночасно нести антигени (гемагглютинін, HA), що викликають імунну відповідь організму, та ад’юванти (CpG), що посилюють імунну відповідь організму на антиген для оптимального імунопідсилення, — зазначається у статті.

Інтраназальна вакцина вважається ідеальним підходом для запобіганню інфекційним респіраторним захворюванням, таким як грип, оскільки вона покращує місцеві імунні реакції слизової оболонки, запобігаючи зараженню грипом в основній точці контакту з вірусом.

Проте білкові антигени, які вводяться інтраназально, зазвичай менш здатні викликати імунну відповідь, тому для створення високоефективних інтраназальних вакцин потрібні ад’юванти, такі як CpG, котрі можуть посилювати імунну відповідь та маніпулювати нею, тим самим покращуючи силу та широту захисту.

За словами учених, що проведені на мишах експерименти показали, що інтраназальна вакцина сприяла багатосторонній імунній відповіді, що призвело до надійного перехресного захисту від грипу у піддослідних тварин.

Ці комплексні імунні реакції та перехресний захист були тривалими і захист від вірусу грипу зберігався протягом шести місяців після імунізації, — зазначається в статті.

Зазначається, що у сучасних вакцинах проти грипу мішенню є голівка білку HA, який відіграє вирішальну роль на ранніх стадіях вірусної інфекції. Але ця область білка дуже мінлива, що пояснює нижчу ефективність проти різних штамів.

Область ніжки НА більш консервативна для різних штамів вірусів грипу.