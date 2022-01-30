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Ракурс
В Україні задіяли відразу 15 енергоблоків АЕС

Усі 15 енергоблоків АЕС вперше підключили до енергомережі в Україні

30 січ 2022, 11:35
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В Україні вперше за всю історію атомної енергетики нашої держави держпідприємство «НАЕК „Енергоатом“ працює з усіма 15 енергоблоками.

Про це сьогодні, 30 січня, повідомляє прес-служба держпідприємства.

Останній з 15 енергоблоків — енергоблок № 4 Рівненської АЕС — підключили сьогодні о 5.45 після завершення середнього планово-попереджувального ремонту та перевантаження ядерного палива.







Зауважень до роботи основного устаткування працюючих енергоблоків та персоналу АЕС немає, обладнання функціонує в заданому режим», — наголошують у держпідприємстві.

Зазначається, що з грудня 2021 року, задля стабільного проходження осінньо-зимового періоду, «НАЕК «Енергоатом» працювала з 14 з 15 енергоблоків.

Джерело: Ракурс


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