Все 15 энергоблоков АЭС впервые подключили к энергосети в Украине

В Украине задействовали сразу 15 энергоблоков АЭС

https://racurs.ua/n166386-vse-15-energoblokov-aes-vpervye-podkluchili-k-seti-v-ukraine.html

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В Украине впервые за всю историю атомной энергетики нашего государства госпредприятие НАЭК «Энергоатом» работает со всеми 15 энергоблоками.

Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба госпредприятия.

Последний из 15 энергоблоков — энергоблок № 4 Ровенской АЭС — подключили сегодня в 5.45 после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива.

Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала АЭС нет, оборудование функционирует в заданном режиме, — подчеркивают в госпредприятии.

Отмечается, что с декабря 2021 года, для стабильного прохождения осенне-зимнего периода, НАЭК «Энергоатом» работала с 14 из 15 энергоблоков.