Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Украине задействовали сразу 15 энергоблоков АЭС

Все 15 энергоблоков АЭС впервые подключили к энергосети в Украине

30 янв 2022, 11:35
999

В Украине впервые за всю историю атомной энергетики нашего государства госпредприятие НАЭК «Энергоатом» работает со всеми 15 энергоблоками.

Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба госпредприятия.

Последний из 15 энергоблоков — энергоблок № 4 Ровенской АЭС — подключили сегодня в 5.45 после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива.







Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала АЭС нет, оборудование функционирует в заданном режиме, — подчеркивают в госпредприятии.

Отмечается, что с декабря 2021 года, для стабильного прохождения осенне-зимнего периода, НАЭК «Энергоатом» работала с 14 из 15 энергоблоков.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров