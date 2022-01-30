В Украину пришла непогода, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n166385-meteli-i-gololed-ukraincev-preduprejdaut-o-nepogode.html

Ракурс

В Украине сегодня, 30 января, и завтра, 31 января, ожидается ухудшение погодных условий — шквалы, метели и гололед на дорогах.

В связи с этим возможны нарушения движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В целом в Украине ожидаются порывы ветра 15−20 м/с (в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25−30 м/с), метели.

В Киеве и области 30−31 января ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, на дорогах гололед (I уровень опасности желтый).

30 января в Карпатах, а ночью в западных и Житомирской областях, ожидается значительный снег (I уровень опасности, желтый).

Так, по состоянию на 09.40 на горе Пип Иван Черногорский облачно наблюдаются ограниченная видимость (до 20 м) и западный ветер с порывами до 17 м/с. Температура воздуха составляет -10°. Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в социальной сети Фейсбук.

В таких условиях спасатели рекомендуют воздержаться от выхода в высокогорье.

По состоянию на 07.00 сегодняшнего дня из-за порывов ветра и снега обесточены 63 населенных пункта в трех областях: