https://racurs.ua/n166368-snegopady-i-morozy-vozvraschautsya-posle-potepleniya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 30 января будет преобладать пасмурная и морозная, ожидается мокрый снег на западе и умеренные осадки в других регионах. Холоднее всего будет на востоке Украины — там температура будет достигать −6° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 7−12 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 30 января будет пасмурной, пойдет умеренный снег. Ночью температура воздуха упадет до −5°, а днем воздух будет достигать +2°.

Погода в Харькове будет морозной и пасмурной, небо затянут облака. Градусы опустятся до −6° ночью и днем достигнут −2° мороза днем.

Погода в Одессе завтра будет дождливая, возможен мокрый снег. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют −5° мороза, а днем обещают +3°.

Погодные условия в Львове в воскресенье будут зимними — ожидается мокрый снег и гололед. Столбики термометров ночью покажут от −1 до −3° мороза, а днем — +2°.

Геомагнитная обстановка в Украине 30 января прогнозируется спокойная — возможна незначительная магнитная активность.

Источник: Gismeteo