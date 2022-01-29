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Ракурс

Снегопады и морозы возвращаются после потепления (КАРТА)

29 янв 2022, 15:28
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Погода в Украине 30 января будет преобладать пасмурная и морозная, ожидается мокрый снег на западе и умеренные осадки в других регионах. Холоднее всего будет на востоке Украины — там температура будет достигать −6° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 7−12 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Осадки в Европе. Карта: Gismeteo

Температура в Европе. Карта: GismeteoПогода в Киеве 30 января будет пасмурной, пойдет умеренный снег. Ночью температура воздуха упадет до −5°, а днем воздух будет достигать +2°.

Погода в Киеве. Карта: Gismeteo

Погода в Харькове будет морозной и пасмурной, небо затянут облака. Градусы опустятся до −6° ночью и днем достигнут −2° мороза днем.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе завтра будет дождливая, возможен мокрый снег. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют −5° мороза, а днем обещают +3°.

Погода в Одессе. Карта: GismeteoПогодные условия в Львове в воскресенье будут зимними — ожидается мокрый снег и гололед. Столбики термометров ночью покажут от −1 до −3° мороза, а днем — +2°.







Погода во Львове. Карта: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 30 января прогнозируется спокойная — возможна незначительная магнитная активность.

Геомагнитная активность. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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