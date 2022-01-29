Опади в Європі. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n166368-snigopady-i-morozy-povertautsya-pislya-poteplinnya-karta.html

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Погода в Україні 30 січня переважатиме похмура та морозна, очікується мокрий сніг на заході та помірні опади в інших регіонах. Найхолодніше буде на сході України — там температура сягатиме -6° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 7−12 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 30 січня буде похмурою, йтиме помірний сніг. Вночі температура повітря впаде до -5°, а вдень повітря сягатиме +2°.

Погода в Харкові буде морозною та похмурою, небо затягнуть хмари. Градуси опустяться до -6° вночі і вдень сягнуть -2° морозу вдень.

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься дощова, можливий мокрий сніг. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують -5° морозу, а вдень обіцяють +3°.

Погодні умови у Львові в неділю будуть зимовими — очікується мокрий сніг та ожеледиця. Стовпчики термометрів вночі покажуть від -1 до -3° морозу, а вдень обіцяють +2°.

Геомагнітна обстановка в Україні 30 січня прогнозується спокійна — можлива незначна магнітна активність.

Джерело: Gismeteo