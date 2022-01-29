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Ракурс
Опади в Європі. Карта: Gismeteo

Снігопади і морози повертаються після потепління (КАРТА)

29 січ 2022, 15:28
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Погода в Україні 30 січня переважатиме похмура та морозна, очікується мокрий сніг на заході та помірні опади в інших регіонах. Найхолодніше буде на сході України — там температура сягатиме -6° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 7−12 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Опади в Європі. Карта: Gismeteo

Температура в Європі. Карта: Gismeteo

Погода в Києві 30 січня буде похмурою, йтиме помірний сніг. Вночі температура повітря впаде до -5°, а вдень повітря сягатиме +2°.

Погода у Києві. Карта: Gismeteo

Погода в Харкові буде морозною та похмурою, небо затягнуть хмари. Градуси опустяться до -6° вночі і вдень сягнуть -2° морозу вдень.

Погода у Харкові. Карта: Gismeteo

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься дощова, можливий мокрий сніг. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують -5° морозу, а вдень обіцяють +3°.

Погода в Одесі. Карта: Gismeteo

Погодні умови у Львові в неділю будуть зимовими — очікується мокрий сніг та ожеледиця. Стовпчики термометрів вночі покажуть від -1 до -3° морозу, а вдень обіцяють +2°.

Погода у Львові. Карта: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 30 січня прогнозується спокійна — можлива незначна магнітна активність.







Геомагнітна активність. Карта: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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