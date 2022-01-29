Сімейну гробницю з 30 муміями розкопали археологи в Єгипті. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n166367-simeynu-grobnycu-z-30-mumiyamy-rozkopaly-arheology-v-iegypti-foto.html

Ракурс

В Єгипті археологи виявили сімейну гробницю одразу з 30 муміями. Вчені вважають, що члени однієї сім’ї протягом кількох століть приносили у гробницю своїх родичів.

На околицях єгипетського міста Асуана археологи виявили вхід у гробницю, зведену приблизно 2 тис. років тому, пише LiveScience.

Усередині гробниці знайшли 30 мумій різного віку, зокрема кількох людей похилого віку, дітей та новонародженого.

Деякі з них дуже добре збереглися, наприклад, тіло дитини на теракотовому саркофазі. Інші були в бинтах — так древні єгиптяни загортали мумії, розграбовані грабіжниками.

Схоже, що через своє становище вздовж долини, яка веде до некрополю, ця будівля використовувалася як священна споруда, де приносили жертви богу Хнуму, — розповіли вчені.

Всередині сімейної гробниці археологи також знайшли останки тварин, залишки рослин та столи для ритуалу жертвопринесення.

Крім цього, в споруді виявили стародавнє намисто, яке, ймовірно, належало члену єгипетської сім’ї.

Нагадаємо, що в Єгипті відкрили унікальну відреставровану алею, якою раніше пересувалися процесії фараонів. На алеї представлено 250 сфінксів із баранячими головами та 807 сфінксів із людськими головами.

Джерело: LiveScience