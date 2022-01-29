Інтерпол скасував розшук українського режисера за запитом РФ

https://racurs.ua/ua/n166366-interpol-skasuvav-rozshuk-ukrayinskogo-rejysera-za-zapytom-rf.html

Ракурс

Інтерпол заявив, що Російська Федерація переслідує українського режисера Євгена Лавренчука за політичними мотивами.

Міжнародна організація відмовила РФ у розшуку режисера. У грудні його затримували в Італії на вимогу російської сторони. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, Нацполіція звернулася до Інтерполу щодо з’ясування правомірності використання РФ цієї інформаційної системи у справі Лавренчука.

Після звернення дані режисера, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом російського бюро, були видалені.

Денісова уточнила, що суд відмовився відпустити Лавренчука з домашнього арешту в Неаполі до закінчення розгляду справи.

Італійська прокуратура протягом 30 днів має вивчити матеріали, які надійшли з РФ. Після цього суд ухвалить остаточне рішення, чи існують підстави для видачі Лавренчука Росії.

Викликає занепокоєння той факт, що Міністерство юстиції Італії та прокуратура в місті Неаполь не вжили заходів щодо звільнення Євгена Лавренчука з в’язниці, де він безпідставно утримувався 35 днів і не дали йому безперешкодно виїхати в Україну, — підкреслила омбудсмен.













Денісова звернулася до глави МЗС Дмитра Кулеби з проханням вжити всіх необхідних заходів для забезпечення негайного повернення режисера в Україну.

Нагадаємо, раніше в Італії за запитом Росії затримали українського театрального режисера Євгена Лавренчука. У заяві РФ було вказано, що Лавренчук вісім років тому нібито скоїв у Росії фінансове кримінальне правопорушення.