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Інтерпол скасував розшук українського режисера за запитом РФ
Інтерпол скасував розшук українського режисера за запитом РФhttps://racurs.ua/ua/n166366-interpol-skasuvav-rozshuk-ukrayinskogo-rejysera-za-zapytom-rf.htmlРакурс
Інтерпол заявив, що Російська Федерація переслідує українського режисера Євгена Лавренчука за політичними мотивами.
Міжнародна організація відмовила РФ у розшуку режисера. У грудні його затримували в Італії на вимогу російської сторони. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
За її словами, Нацполіція звернулася до Інтерполу щодо з’ясування правомірності використання РФ цієї інформаційної системи у справі Лавренчука.
Після звернення дані режисера, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом російського бюро, були видалені.
Денісова уточнила, що суд відмовився відпустити Лавренчука з домашнього арешту в Неаполі до закінчення розгляду справи.
Італійська прокуратура протягом 30 днів має вивчити матеріали, які надійшли з РФ. Після цього суд ухвалить остаточне рішення, чи існують підстави для видачі Лавренчука Росії.
Викликає занепокоєння той факт, що Міністерство юстиції Італії та прокуратура в місті Неаполь не вжили заходів щодо звільнення Євгена Лавренчука з в’язниці, де він безпідставно утримувався 35 днів і не дали йому безперешкодно виїхати в Україну, — підкреслила омбудсмен.
Денісова звернулася до глави МЗС Дмитра Кулеби з проханням вжити всіх необхідних заходів для забезпечення негайного повернення режисера в Україну.
Нагадаємо, раніше в Італії за запитом Росії затримали українського театрального режисера Євгена Лавренчука. У заяві РФ було вказано, що Лавренчук вісім років тому нібито скоїв у Росії фінансове кримінальне правопорушення.
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