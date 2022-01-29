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Интерпол отменил розыск украинского режиссера по запросу РФ
Интерпол отменил розыск украинского режиссера по запросу РФhttps://racurs.ua/n166366-interpol-otmenil-rozysk-ukrainskogo-rejissera-po-zaprosu-rf.htmlРакурс
Интерпол заявил, что Российская Федерация преследует украинского режиссера Евгения Лавренчука по политическим мотивам.
Международная организация отказала РФ в розыске режиссера. В декабре его задерживали в Италии по требованию российской стороны. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, Нацполиция обратилась в Интерпол по поводу выяснения правомерности использования РФ этой информационной системы по делу Лавренчука.
После обращения данные режиссера, обрабатывавшиеся в учетах Интерпола по запросу российского бюро, были удалены.
Денисова уточнила, что суд отказался отпустить Лавренчука из домашнего ареста в Неаполе до окончания рассмотрения дела.
Итальянская прокуратура в течение 30 дней должна изучить материалы, поступившие из РФ. После этого суд примет окончательное решение, есть ли основания для выдачи Лавренчука России.
Вызывает обеспокоенность тот факт, что Министерство юстиции Италии и прокуратура в городе Неаполь не приняли меры по освобождению Евгения Лавренчука из тюрьмы, где он безосновательно содержался 35 дней и не дали ему беспрепятственно уехать в Украину, — подчеркнула омбудсмен.
Денисова обратилась к главе МИД Дмитрию Кулебе с просьбой принять все необходимые меры для обеспечения немедленного возвращения режиссера в Украину.
Напомним, ранее в Италии по запросу России был задержан украинский театральный режиссер Евгений Лавренчук. В заявлении РФ было указано, что Лавренчук восемь лет назад якобы совершил в России финансовое уголовное правонарушение.
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