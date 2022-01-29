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Мощный снежный циклон из Европы накроет Украину – когда ожидать
Мощный снежный циклон из Европы накроет Украину — когда ожидать (КАРТА)https://racurs.ua/n166365-moschnyy-snejnyy-ciklon-iz-evropy-nakroet-ukrainu-kogda-ojidat-karta.htmlРакурс
Погода в Украине испортится 30 января — ночью ожидается снежный циклон из Европы. Первыми действие холодного циклона почувствуют жители западных регионов.
Вместе с осадками ожидается сильный штормовой ветер и понижение температуры воздуха. Об этом сообщает Gismeteo.
Снег начнет идти около 00.00 в Закарпатье, Львовской, Ровенской и Волынской областях. Ближе к утру снегопады начнут продвигаться в Киев и центральные области Украины.
По прогнозам синоптиков, ближе к вечеру циклон продвинется в Крым и другие южные области, где пройдут сильные осадки в виде снега. В восточных регионах значительных осадков не прогнозируют.
Источник: Gismeteo
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