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Мощный снежный циклон из Европы накроет Украину – когда ожидать

Мощный снежный циклон из Европы накроет Украину — когда ожидать (КАРТА)

29 янв 2022, 13:38
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Погода в Украине испортится 30 января — ночью ожидается снежный циклон из Европы. Первыми действие холодного циклона почувствуют жители западных регионов.

Вместе с осадками ожидается сильный штормовой ветер и понижение температуры воздуха. Об этом сообщает Gismeteo.

Снег начнет идти около 00.00 в Закарпатье, Львовской, Ровенской и Волынской областях. Ближе к утру снегопады начнут продвигаться в Киев и центральные области Украины.







По прогнозам синоптиков, ближе к вечеру циклон продвинется в Крым и другие южные области, где пройдут сильные осадки в виде снега. В восточных регионах значительных осадков не прогнозируют.

Источник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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