Почему появляется одышка после перенесенного ковида – объяснение ученых. Фото: medicina.ru

https://racurs.ua/n166364-pochemu-poyavlyaetsya-odyshka-posle-perenesennogo-kovida-obyasnenie-uchenyh.html

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Осложнения после коронавируса изучали ученые из Великобритании. Они выяснили, что люди с длительными симптомами коронавируса могут иметь микроскопические повреждения в легких, которые не видны на рентгеновских снимках и КТ.

Вероятно, эти повреждения и являются причиной длительной одышки. Такое осложнение часто встречается у пациентов, госпитализированных с тяжелым течением COVID-19. Об этом пишет BBC.

Ученые провели исследования при участии трех групп, в которые входили:

11 человек с длительными симптомами коронавируса, которых не госпитализировали;

12 человек, которые были госпитализированы, но не имели длительных симптомов;

контрольная группа из 13 здоровых людей.

Участники вдыхали газ ксенон в специальном сканере. Ученые следили, как он поступает в кровоток и показывает, как функционируют легкие.

Такой способ исследования отличается от, например, компьютерной томографии — она позволяет увидеть только структуру легких.

Исследователи считают, что именно повреждение легких влечет за собой длительную одышку у некоторых пациентов с «длительным ковидом». Для подтверждения результатов следует провести эксперимент с 400 участниками.

Источник: BBC