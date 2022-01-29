Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Почему появляется одышка после перенесенного ковида – объяснение ученых. Фото: medicina.ru

Почему появляется одышка после перенесенного ковида — объяснение ученых

29 янв 2022, 13:12
999

Осложнения после коронавируса изучали ученые из Великобритании. Они выяснили, что люди с длительными симптомами коронавируса могут иметь микроскопические повреждения в легких, которые не видны на рентгеновских снимках и КТ.

Вероятно, эти повреждения и являются причиной длительной одышки. Такое осложнение часто встречается у пациентов, госпитализированных с тяжелым течением COVID-19. Об этом пишет BBC.

Ученые провели исследования при участии трех групп, в которые входили:

  • 11 человек с длительными симптомами коронавируса, которых не госпитализировали;
  • 12 человек, которые были госпитализированы, но не имели длительных симптомов;
  • контрольная группа из 13 здоровых людей.

Участники вдыхали газ ксенон в специальном сканере. Ученые следили, как он поступает в кровоток и показывает, как функционируют легкие.

Такой способ исследования отличается от, например, компьютерной томографии — она позволяет увидеть только структуру легких.







Исследователи считают, что именно повреждение легких влечет за собой длительную одышку у некоторых пациентов с «длительным ковидом». Для подтверждения результатов следует провести эксперимент с 400 участниками.

Источник: BBC

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров