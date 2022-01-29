Чому з’являється задишка після перенесеного ковіду – пояснення вчених

https://racurs.ua/ua/n166364-chomu-z-yavlyaietsya-zadyshka-pislya-perenesenogo-kovidu-poyasnennya-vchenyh.html

Ракурс

Ускладнення після коронавірусу вивчали вчені з Великої Британії. Вони з’ясували, що люди з тривалими симптомами коронавірусу можуть мати мікроскопічні пошкодження у легенях, яких не видно на рентгенівських знімках та КТ.

Ймовірно, ці пошкодження і є причиною тривалої задишки. Таке ускладнення часто фіксується в пацієнтів, яких госпіталізували з важким перебігом COVID-19. Про це пише BBC.

Вчені провели дослідження за участі трьох груп, в які входили:

11 осіб із тривалими симптомами коронавірусу, яких не госпіталізували;

12 людей, які були госпіталізовані, але не мали тривалих симптомів;

контрольна група з 13 здорових людей.

Учасники вдихали газ ксенон у спеціальному сканері. Вчені стежили, як він надходить у кровотік та показує, як функціонують легені.

Такий спосіб дослідження відрізняється від, наприклад, комп’ютерної томографії — вона дозволяє побачити лише структуру легень.

Дослідники вважають, що саме пошкодження легень спричиняє тривалу задишку в деяких пацієнтів із «довготривалим ковідом». Для підтвердження результатів потрібно провести експеримент із 400 учасниками.

Джерело: BBC