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Ракурс
Чому з’являється задишка після перенесеного ковіду – пояснення вчених

Чому з’являється задишка після перенесеного ковіду — пояснення вчених

29 січ 2022, 13:12
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Ускладнення після коронавірусу вивчали вчені з Великої Британії. Вони з’ясували, що люди з тривалими симптомами коронавірусу можуть мати мікроскопічні пошкодження у легенях, яких не видно на рентгенівських знімках та КТ.

Ймовірно, ці пошкодження і є причиною тривалої задишки. Таке ускладнення часто фіксується в пацієнтів, яких госпіталізували з важким перебігом COVID-19. Про це пише BBC.

Вчені провели дослідження за участі трьох груп, в які входили:

  • 11 осіб із тривалими симптомами коронавірусу, яких не госпіталізували;
  • 12 людей, які були госпіталізовані, але не мали тривалих симптомів;
  • контрольна група з 13 здорових людей.

Учасники вдихали газ ксенон у спеціальному сканері. Вчені стежили, як він надходить у кровотік та показує, як функціонують легені.

Такий спосіб дослідження відрізняється від, наприклад, комп’ютерної томографії — вона дозволяє побачити лише структуру легень.







Дослідники вважають, що саме пошкодження легень спричиняє тривалу задишку в деяких пацієнтів із «довготривалим ковідом». Для підтвердження результатів потрібно провести експеримент із 400 учасниками.

Джерело: BBC

Джерело: Ракурс


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