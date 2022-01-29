Президент Хорватии посоветовал Киеву вести переговоры сепаратистами. Фото: ФБ

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Президент Хорватии Зоран Миланович устроил новый скандал, назвав премьер-министра страны Андрея Пленковича «украинским агентом».

Пленкович действует как украинский агент, а я президент Хорватии. Это огромная разница. И с россиянами я не дружен, — заявил Миланович.

Президент начал уверять свой народ и международное сообщество, что он не является «врагом Украины или другом России». Он добавил, что «никогда не пил кофе с послом России».

Политик также заявил, что в Украине прославляют людей, которые якобы «во время Второй мировой войны убивали евреев и поляков». Президент Хорватии посоветовал Киеву вести переговоры с сепаратистами.

С ними нужно разговаривать, а не вступать в конфронтацию с ядерным государством. Кто бы их ни поощрял, это шарлатаны, а их в Евросоюзе много, — утверждает Миланович.

Напомним, Миланович исключил возможность направления военных своей страны на восток Европы в составе подразделений НАТО в случае вторжения России в Украину.

По его словам, Загреб будет максимально дистанцироваться от конфликта. Политик также пренебрежительно высказался о Революции достоинства, назвав ее «недемократическим переворотом, во время которого было убито 50 человек».

Миланович считает, что «Украина пошла на Запад, ничего не спрашивая у России». Впоследствии за скандальные заявления президента извинился премьер-министр страны Андрей Пленкович.