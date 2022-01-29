Стрельба в Днепре – в городе прощаются с погибшими. Фото: Укринформ

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Стрельбу в Днепре устроил 21-летний солдат срочной службы Артем Рябчук. 27 января в городе проходит церемония прощания с пятью погибшими.

Двое погибших родом не из Днепра, поэтому их потом перевезут в другие области. Церемония проходит в помещении Дворца культуры машиностроительного завода, сообщили в эфире телеканала «Рада».

Участие в церемонии прощания принял министр внутренних дел Денис Монастырский. По его словам, раненая женщина-нацгвардеец, в которую попало три пули, имеет шансы выжить.

«Радио Свобода» сообщает, что подозреваемому в стрельбе Артему Рябчуку избрали меру пресечения — 60 дней содержания под стражей в следственном изоляторе без права внесения залога.

Соответствующее решение 28 января поздно вечером принял Кировский районный суд Днепра. Выступая в суде, Рябчук заявил, что признает свою вину.

Мне искренне жалко тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виноват и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать это время. Мое единственное желание — не отправляйте меня на гаупвахту, а в следственный изолятор, — сказал Рябчук.

По словам его адвоката, обвиняемый не хочет возвращаться в то место, «где над ним издевались».

Напомним, что в ночь на 27 января в Днепре произошла стрельба на заводе «Южмаш». Солдат-срочник Нацгвардии из автомата Калашникова убил пятерых человек и столько же ранил.

Источник: «Радио Свобода»