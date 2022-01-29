Стрілянина в Дніпрі – у місті прощаються із загиблими. Фото: Укрінформ

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Стрілянину в Дніпрі влаштував 21-річний солдат строкової служби Артем Рябчук. 27 січня в місті відбувається церемонія прощання із п’ятьма загиблими.

Двоє загиблих родом не з Дніпра, тому їх потім перевезуть до інших областей. Церемонія відбувається у приміщенні Палацу культури машинобудівного заводу, повідомили в ефірі телеканалу «Рада».

Участь у церемонії прощання взяв міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За його словами, поранена жінка-нацгвардієць, в яку влучило три кулі, має шанси вижити.

«Радіо Свобода» повідомляє, що підозрюваному в стрілянині Артему Рябчуку обрали запобіжний захід — 60 днів тримання під вартою в слідчому ізоляторі без права внесення застави.

Відповідне рішення 28 січня пізно ввечері ухвалив Кіровський районний суд Дніпра. Виступаючи в суді, Рябчук заявив, що визнає свою провину.

Мені щиро жаль тих людей, яким я завдав болю своїм вчинком. Я винен і повністю усвідомлюю свою провину. Мені важко згадувати той час. Моє єдине бажання — не відправляйте мене на гаупвахту, а в слідчий ізолятор, — сказав Рябчук.

За словами його адвоката, обвинувачений не хоче повертатися до того місця, «де над ним знущалися».

Нагадаємо, що у ніч на 27 січня в Дніпрі сталася стрілянина заводі «Південмаш». Солдат-строковик Нацгвардії з автомата Калашникова убив п’ятьох людей і стільки ж поранив.

Джерело: «Радіо Свобода»