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Пройшов Іловайськ і полон – ким був загиблий під час стрілянини в Дніпрі

Пройшов Іловайськ і полон — ким був загиблий під час стрілянини в Дніпрі (ФОТО)

28 січ 2022, 17:16
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Стрілянину в Дніпрі влаштував 21-річний солдат строкової служби Артем Рябчук. Одним із загиблих став 34-річний Олександр Буганов, який раніше захищав Україну на Донбасі.

Він пройшов Іловайськ та побував у полоні окупантів. Чоловік був одружений, без батька залишилися дві маленькі доньки, пише «Обозреватель».

Старший лейтенант Олександр Буганов був начальником варти і саме у його зміну сталася трагедія. Буганов був кадровим військовим. За словами його друга, чоловік служив у Внутрішніх військах ще до 2014 року.

Олександр був в Іловайську, потрапив у полон. Я ніколи не розпитував його про той час, проведений у полоні. Для нього це була важка тема, тому ми не розмовляли про це, — розповів друг загиблого.

Після повернення Олександр залишився в армії, але перевівся в іншу частину Дніпра. Улюбленим захопленням чоловіка були мотоцикли.

Він міг цілими днями пропадати в гаражі, ремонтуючи їх. Також чоловік любив походи, а восени минулого року піднявся на Говерлу.

Він був дуже позитивною і веселою людиною, любив пожартувати. Я не вірю тому, що розповідають про якісь нібито нестатутні стосунки в їхній частині. Він не з таких людей. Він справжній чоловік і військовий, — поділився друг Олександра.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що солдат-строковик Артем Рябчук з Одеської області розстріляв товаришів по службі у Дніпрі.



Слідчі встановили, що військовослужбовець Національної гвардії при видачі зброї, з невстановлених причин з автомата Калашникова розстріляв варту військовослужбовців НГУ. П’ятеро військовослужбовців загинули, стільки ж дістали поранення.

Джерело: «Обозреватель»

Джерело: Ракурс


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