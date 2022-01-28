Прошел Иловайск и плен – кем был погибший во время стрельбы в Днепре

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Ракурс

Стрельбу в Днепре устроил 21-летний солдат срочной службы Артем Рябчук. Одним из погибших стал 34-летний Александр Буганов, ранее защищавший Украину на Донбассе.

Он прошел Иловайск и побывал в плену оккупантов. Мужчина был женат, без отца остались две маленькие дочери, пишет «Обозреватель».

Старший лейтенант Александр Буганов был начальником караула и именно в его смену произошла трагедия. Буганов был кадровым военным. По словам его друга, мужчина служил во Внутренних войсках еще до 2014 года.

Александр был в Иловайске, попал в плен. Я никогда не расспрашивал его о том времени, проведенном в плену. Для него это была трудная тема, поэтому мы не говорили об этом, — рассказал друг погибшего.

После возвращения Александр остался в армии, но перевелся в другую часть Днепра. Любимым увлечением мужчины были мотоциклы.

Он мог целыми днями пропадать в гараже, ремонтируя их. Также мужчина любил походы, а осенью прошлого года поднялся на Говерлу.

Он был очень положительным и веселым человеком, любил пошутить. Я не верю тому, что рассказывают о каких-то неуставных отношениях в их части. Он не из таких людей. Он настоящий мужчина и военный, — поделился друг Александра.

Напомним, ранее мы сообщали, что солдат-срочник Артем Рябчук из Одесской области расстрелял товарищей по службе в Днепре.

Следователи установили, что военнослужащий Национальной гвардии при выдаче оружия по неустановленным причинам по автомату Калашникова расстрелял стражу военнослужащих НГУ. Пятеро военнослужащих погибли, трое получили ранения.

Источник: «Обозреватель»