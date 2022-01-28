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В большинстве регионов Украины 29 января ожидаются осадки, фото: «Ракурс»

Осадки в большинстве регионов — погода в Украине на 29 января (КАРТА)

28 янв 2022, 16:57
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Погода в Украине 29 января еще будет подвергаться влиянию котловины циклона Marie, поэтому ожидаются осадки и порывистый ветер. Однако днем этот процесс ослабнет и осадки постепенно прекратятся.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с пояснениями, в большинстве регионов кроме южных областей пройдет снег, местами — с дождем. Об этом сообщает Gismeteo.

Также возможен гололед на дорогах и порывы ветра до 15 м/с.

Температура воздуха в Европе в 14.00 29 января, данные: Gismeteo

Погода в Киеве предполагает переменную облачность. В течение суток ожидается снег. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах −1…+1°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Киеве 29 января, данные: Gismeteo

Погода во Львове также будет с переменной облачностью. Ночью ожидается снег, днем — небольшой снег. Температура воздуха ночью будет составлять −1…−3°, днем — −1…+1°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове 29 января, данные: Gismeteo

Погода в Одессе будет с переменной облачностью, без существенных осадков. Столбики термометров ночью опустятся до −1…+1°, днем — поднимутся до +2…+4°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе 29 января, данные: Gismeteo

Погода в Харькове будет пасмурной. Ночью ожидается снег, днем — снег и дождь. В течение суток температура будет находиться в пределах −1…+1°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове 29 января, данные: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Киеве 29 января будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.



Геомагнитная обстановка, инфографика: Gismeteo

Источник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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