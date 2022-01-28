У більшості регіонів України 29 січня очікуються опади, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n166343-opady-v-bilshosti-regioniv-pogoda-v-ukrayini-na-29-sichnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 29 січня ще зазнаватиме впливу улоговини циклону Marie, тому очікуються опади та поривчастий вітер. Проте вдень цей процес послабиться і опади поступово припиняться.

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, у більшості регіонів, окрім південних областей, пройде сніг, місцями — з дощем. Про це повідомляє Gismeteo.

Також можлива ожеледиця на дорогах та пориві вітру до 15 м/с.

Погода в Києві передбачає мінливу хмарність. Протягом доби очікується мокрий сніг. Температура повітря протягом доби перебуватиме в межах −1…+1°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові також буде з мінливою хмарністю. Вночі очікується сніг, вдень — невеликий сніг. Температура повітря вночі становитиме −1…−3°, вдень — −1…+1°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде з мінливою хмарністю без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −1…+1°, вдень — піднімуться до +2…+4°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові буде похмурою. Вночі очікується сніг, вдень — сніг та сніг з дощем. Потягом доби температура перебуватиме в межах −1…+1°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 29 січня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.

Джерело: Gismeteo