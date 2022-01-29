Президент Хорватії порадив Києву вести переговори сепаратистами. Фото: ФБ

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Президент Хорватії Зоран Міланович влаштував новий скандал, назвавши прем'єр-міністра країни Андрея Пленковича «українським агентом».

Пленкович діє як український агент, а я як президент Хорватії. Це величезна різниця. І з росіянами я не дружний, — заявив Міланович.

Президент почав запевняти свій народ та міжнародну спільноту, що він не є «ворогом України чи другом Росії». Він додав, що «ніколи не пив каву з послом Росії».

Політик також заявив, що в Україні прославляють людей, які начебто «під час Другої світової війни вбивали євреїв та поляків». Президент Хорватії порадив Києву вести перемовини із сепаратистами.

З ними треба розмовляти, а не вступати у конфронтацію з ядерною державою. Хоч би хто їх заохочував, це шарлатани, а їх у Євросоюзі багато, — стверджує Міланович.

Нагадаємо, Міланович виключив можливість направлення військових своєї країни на схід Європи у складі підрозділів НАТО у випадку вторгнення Росії в Україну.

За його словами, Загреб максимально дистанціюватиметься від конфлікту. Політик також зневажливо висловився про Революцію гідності, назвавши її «недемократичним переворотом, під час якого було вбито 50 людей».

Міланович вважає, що «Україна пішла на Захід, нічого не питаючи у Росії». Згодом за скандальні заяви президента вибачився прем'єр-міністр країни Андрей Пленкович.